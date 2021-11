Laurenzano, PaP: “La ripresa la stanno pagando le classi popolari su cui le imprese scaricano gli aumenti dei prezzi”

In Italia l’ inflazione è ai massimi da settembre 2012, gli stipendi sono fermi e le grandi aziende macinano profitti su profitti.

In pratica la ripresa la stanno pagando le classi popolari su cui le imprese scaricano gli aumenti dei prezzi.

L’ effetto è quello di far crescere ancor di più le disuguaglianze.

I consumi aumentano e sono tornati ai livelli pre Covid ma se guardiamo nel dettaglio crescono più in valore che in volume.

Spendiamo gli stessi soldi che spendevamo a febbraio 2020 ma riusciamo a comprare meno beni e servizi

A livello internazionale le maggiori banche centrali scommettono sul fatto che questo aumento dell’inflazione sarà transitorio e lo fanno perché sono convinte che non si innescherà la cosiddetta spirale prezzi/salari.

Insomma sono convinte che le lavoratrici e i lavoratori non si mobiliteranno per rivendicare paghe più alte come normalmente avviene quando aumentano i prezzi.

Purtroppo mi sa che non hanno tutti i torti e ciò è davvero preoccupante.



