Ddl Zan, De Petris (Leu): “È stata la prova generale di Renzi per l’imboscata sul Quirinale”

“Renzi è un giocatore d’azzardo e queste a cui stiamo assistendo altro non sono che le prove generali delle prossime imboscate per la Presidenza della Repubblica”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 la senatrice di Leu, Loredana De Petris che ha poi proseguito: ”Già dal giorno prima della votazione le dichiarazioni degli esponenti di Italia Viva sono state emblematiche e lasciavano ampiamente presagire ciò che poi è puntualmente successo in Aula”.

Ancora sulle responsabilità di IV, De Petris ha poi dichiarato

“Anche le loro reazioni dopo l’affossamento della legge non hanno fatto alcun riferimento all’occasione persa, ma sono state tutte dirette contro Letta. Addirittura mentre facevo il mio intervento qualcuno di Italia Viva si è anche risentito perché ho detto che ‘il centrodestra era in malafede’… come se già si sentissero parte di quella coalizione”.

Sull’assenza di Renzi a causa dell‘ennesimo viaggio in Arabia Saudita, De Petris ha poi concluso

“L’ha fatto chiaramente apposta ad andare lì, anche perché tutti sapevamo da una settimana quando si sarebbe votato. Trovo francamente imbarazzante che un senatore della Repubblica vada a fare delle conferenze a pagamento per uno stato come l’Arabia Saudita, che tutto può essere definito tranne che democratico”

