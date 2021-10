De Magistris: “Aderiamo come coalizione civica popolare alla manifestazione sulla sanità pubblica a Gioia Tauro”

Aderisco ed aderiamo come coalizione civica popolare alla manifestazione di questa mattina sulla sanità pubblica a Gioia Tauro indetta dall’amministrazione comunale della città, da amministratori locali, associazioni, movimenti, comitati, cittadini. È ora di dire basta allo smantellamento della sanità pubblica pianificata ed ordita dalla politica nazionale e regionale almeno degli ultimi venti anni. Il prezzo lo stanno pagando i cittadini in termini di salute e di costi economici.

E’ inutile

È inutile che il neo proclamato Presidente Occhiuto tenti di tranquillizzare i calabresi dicendo che ha chiesto di essere nominato commissario alla sanità. Questo ci preoccupa ancora di più perché non ci fidiamo per nulla di questo centro-destra perché sono più o meno gli stessi che hanno distrutto i presidi di sanità pubblica e massacrato la salute del popolo calabrese. Sono coloro i quali hanno utilizzato procedure urgenti ed emergenziali per fare man bassa del denaro pubblico. Basta morti per le vostre colpe e responsabilità, perché avete chiuso ospedali e pronto soccorso. Basta migrazione sanitaria verso altre regioni. Noi vi staremo con il fiato sul collo. Saremo il vostro incubo politico. Noi non molleremo di un centimetro, nelle piazze e nei luoghi istituzionali.



