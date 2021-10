Collot, PaP: “Ci siamo presentati al Quartiere e al Sindaco, e questo è solo l’inizio”

Il furto della democrazia non è l’errore di proclamazione in sé (per quanto ce la dica lunga sul funzionamento di certi uffici e della possibilità di controllo popolare) che a Bologna esclude un nostro candidato al Consiglio di Quartiere San Donato – San Vitale, per fare entrare una di Forza Italia che ha preso meno voti.

Ricorso al TAR

Il furto della democrazia è che nessuna istituzione, né il Comune, né il Consiglio, né gli uffici elettorali, si assumano la responsabilità politica di risolverlo, scaricando su di noi il dovere dimostrare che 1418 è maggiore di 1235, tramite un lungo e costoso ricorso al TAR.

Lo abbiamo denunciato ieri sera al Consiglio stesso, che avevamo richiesto anche con reclamo formale non provvedesse a convalidarsi, in quanto illegittimo. Abbiamo fatto emergere questo problema da più di una settimana, ripreso per più giorni su diversi giornali, per cui tutti sapevano ma hanno volutamente ignorato: il Consiglio poteva essere convocato più avanti, poteva essere rimandato, e invece hanno deciso di andare avanti.

Di fronte all’evidente muro di gomma che ci siamo trovati davanti, abbiamo chiesto di potere esprimerci di fronte al Sindaco Matteo Lepore, che ci risulta rappresenti la città di Bologna.

Nessuna posizione

Lepore si è fatto aspettare un bel po’, considerando che pure i giornali avevano annunciato che sarebbe arrivato all’inizio della seduta alle 20.45, ma si è palesato soltanto alle 22.30 dopo le nostre insistenti richieste, per poi prendere parola e non prendere nessuna posizione. In questo video lo si può vedere bene parlare per cinque minuti senza dire nulla: https://video.repubblica.it/…/bologna-al…/399930/400640

Andremo avanti con il ricorso al TAR (che costerà un bel po’, e per cui abbiamo avviato un crowdfunding: https://www.produzionidalbasso.com/…/contro-il-furto…/), ma soprattutto con la nostra azione in città e in quartiere, con il controllo popolare, per dare ascolto e voce alle periferie.

Ieri ci siamo presentati al Quartiere e al Sindaco, e questo è solo l’inizio.



