GdF Livorno: imprenditore utilizza il finanziamento Covid per spese di casa e abbigliamento

Le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal Tribunale di Livorno su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un giovane imprenditore cecinese operante nel commercio al dettaglio, per l’ipotesi di malversazione ai danni dello Stato, avendo utilizzato – secondo la preliminare contestazione – parte delle somme percepite non per i fabbisogni aziendali ma per suoi scopi personali.

Cecina

In particolare, le indagini dei finanzieri della Compagnia di Cecina hanno evidenziato che l’imprenditore, dopo la percezione del finanziamento garantito di 20.000 €, avrebbe utilizzato gran parte della quota – ovvero 19.000 € – per pagamenti con carta di credito e spese presso negozi per la casa, di abbigliamento e intimo, farmacie, polizze assicurative, utenze e spese mediche. Impieghi ben diversi da quelli previsti dalla normativa emergenziale.

Il c.d. “decreto liquidità” (D.L. 23/2020), infatti, stabilisce che i finanziamenti della specie possano essere concessi a scopo di sostegno alle imprese che versano in uno stato di crisi per la situazione pandemica e che tali somme debbano essere impiegate per far fronte alle necessità aziendali.

Il giovane imprenditore è stato quindi deferito alla Procura della Repubblica di Livorno per il reato di “Malversazione a danno dello Stato” e a suo carico è stato emesso il decreto di sequestro preventivo che ha permesso di “recuperare” le somme distratte dalla destinazione per la quale erano state erogate.



