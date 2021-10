Volponi: “Ipotesi Quota 104 impraticabile”

Patrizia Volponi, segr. Federazione Nazionale Pensionati Cisl, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sulla riforma delle pensioni

“Quota 102 e quota 104 è l’ipotesi del ministro Franco e per noi è impraticabile. Una seria riforma del sistema pensionistico italiano va condivisa con le parti sociali invece in questo caso il governo è andato avanti da solo. Aspettiamo di essere convocati per dire che c’è bisogno di una riforma organica delle pensioni che tenga conto delle esigenze dei giovani, delle donne e dei pensionati”.

Fonte Radio Cusano Campus