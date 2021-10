Perché è importante fare attività fisica

La sedentarietà cronica è un killer silenzioso che può avere ripercussioni devastanti sul nostro stato di salute. Per tale ragione è importante sposare uno stile di vita sano, orientato al benessere e al regolare esercizio fisico. Svolgere sport con costanza, infatti, conferisce uno stato di salute generale, aiuta a ridurre lo stress, a controllare il peso corporeo e a ridurre il rischio di patologie cardiovascolari e metaboliche. Qui di seguito troverete un focus sui molteplici effetti benefici dell’attività fisica.

Prevenzione delle patologie cardiovascolari e metaboliche

Svolgere attività sportiva con regolarità e costanza migliora il rendimento del cuore e la funzione respiratoria. Grazie all’aumento del battito cardiaco, la circolazione sanguigna apporta all’organismo più ossigeno e incrementa la quantità massima di ossigeno che i polmoni riescono ad assorbire.

Controllo del peso corporeo

Un modus vivendi sobrio, orientato allo sport e all’alimentazione equilibrata, può aiutarci a controllare il peso corporeo (BMI) e ridurre la percentuale di massa grassa (BFP). Praticare un’attività amatoriale o agonistica consente di bruciare le calorie in esubero introdotte con l’alimentazione e accelera il metabolismo basale.

Benessere mentale

L’esercizio fisico incrementa il livello di endorfine nell’organismo, riduce lo stress e regala una sensazione di benessere psicologico. Contribuisce ad aumentare l’autostima, ridimensiona gli schemi mentali negativi e mitiga i sintomi della depressione.

Ripristino del ritmo sonno-veglia

Per contrastare l’insonnia e addormentarsi con più rapidità, l’attività sportiva rappresenta la soluzione migliore. C’è una correlazione tra movimento e riposo notturno: lo sforzo fisico migliora il ritmo sonno-veglia grazie al rilascio di endorfine, dei neurotrasmettitori in grado di procurare uno stato di sonnolenza più o meno intenso a seconda della quantità rilasciata.

Aumento del desiderio sessuale

Una regolare attività fisica può avere effetti benefici anche sulla sfera intima. Adottare uno stile di vita orientato allo sport consente di incrementare il desiderio sessuale e la sensibilità del corpo. Un maggiore afflusso di sangue verso gli organi genitali, infatti, contribuisce a raggiungere con più facilità l’appagamento e l’orgasmo.

Prevenzione del morbo di Alzheimer

Come consigliano sul sito Consiglibenessere.org, è importante praticare uno sport amatoriale o agonistico per migliorare le proprie funzioni cognitive e neurologiche. Importanti studi scientifici hanno dimostrato che l’attività fisica è strettamente correlata ad una diminuzione del tasso di demenza generale. Uno stile di vita orientato all’esercizio fisico risulta particolarmente efficace non solo come fattore di prevenzione dell’invecchiamento cerebrale, ma anche come approccio non farmacologico alla malattia di Alzheimer.