80 milioni per la ripresa post-Covid di Firenze

Arrivano ulteriori risorse nell’ambito del programma Pon Metro: entro il 2023 saranno realizzati interventi per accelerare la transizione verde e digitale e per rafforzare il tessuto sociale e culturale della città

È stato presentato lo scorso 15 ottobre nella Sala d’Arme di Palazzo Vecchio il pacchetto di interventi che saranno realizzati entro il 2023 dal Comune di Firenze, nell’ambito dei finanziamenti NextGenerationEu su Fondi React-Eu dell’Unione Europea. Le risorse, che arriveranno in città nell’ambito del Pon Città metropolitane 2014-2020 (che passa così per Firenze a 122 milioni di euro), ammontano ad oltre 80 milioni di euro ed aiuteranno Firenze nella sua ripresa dalla crisi causata dalla pandemia.

Una ripresa che sarà caratterizzata dall’attenzione alle tematiche ambientali, da una progressiva trasformazione digitale e da una decisa sensibilità verso cultura, sport e giovani in un’ottica di ripresa anche sociale.

Le risorse del React-Eu possono essere destinate a sostenere misure per la creazione di posti di lavoro, a favore dell’occupazione giovanile, ai sistemi sanitari, al finanziamento del capitale circolante e degli investimenti delle piccole e medie imprese. Tale sostegno è disponibile per tutti i settori economici, compresi il turismo e la cultura che sono stati particolarmente colpiti dalla crisi da Covid-19.

I finanziamenti React-Eu serviranno a realizzare numerosi interventi in città per un totale di 24 macroaree di intervento, raggruppate in 4 ambiti di azione: verde ed economia circolare; trasporti e infrastrutture; digitale; sport, cultura, giovani e sociale.

A questi si aggiungono quasi 7 milioni per l’assunzione a tempo determinato, da gennaio 2022 per due anni, di circa 60 persone, per la loro formazione specialistica ed il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli interventi.



