Castelnuovo di Farfa, domani la donazione di sangue organizzata dal Gruppo Avis locale

Dopo gli spettacoli e gli incontri, un altro importante segno di ripartenza per la comunità del borgo di Castelnuovo di Farfa, il ritorno della solidarietà con un evento di donazione sangue organizzato dal Gruppo Avis locale. Appuntamento domenica 17 alle ore 8.00 nel centro del paese

. L’invito è quello di portare un amico

L’appello a donare sangue per salvare una vita è diventato fondamentale, vista la carenza che sta interessando anche il nostro territorio e in particolare ospedali e centri di assistenza sanitaria. Molte vite dipendono interamente da cure mediche, possibili solo se la disponibilità di sangue resterà costante. Purtroppo da qualche anno, anche a causa del Covid, la disponibilità di sangue si è ridotta in modo significativo. Ricordiamo soprattutto ai giovani quanto sia necessaria ed etica la scelta di diventare un donatore periodico.

Giuseppe Manzo, donatore Avis