Roma, donazione del sangue e test sierologico covid-19 gratuito

La campagna di donazione del sangue organizzata dall’Ads Lazio fa tappa al mercato di Campagna Amica in via Tiburtina 695, dove sarà possibile sottoporsi gratuitamente anche al test sierologico Covid-19. L’appuntamento è per domani (venerdì 4) e sabato 5 dalle 8,30 alle 14 e si replicherà al mercato di Campagna Amica di via San Teodoro 74, al Circo Massimo.

L’iniziativa

Un’iniziativa sostenuta da Coldiretti Lazio, che ospiterà l’autoemoteca nel piazzale antistante la struttura. All’evento sarà presente anche un testimonial d’eccezione, l’ex campione di pugilato Vincenzo Cantatore, da anni impegnato nel sociale, che con l’associazione Ads Lazio si propone l’obiettivo di creare una rete di solidarietà e diffondere la cultura del dono, per dare una risposta alla grave emergenza che deve affrontare la Regione relativamente alla crescente richiesta di sangue e plasma a fronte della carenza di donatori.

Le dichiarazioni di Cantatore

“La prevenzione è fondamentale – spiega Cantatore – l’appello è quello di controllarsi e di sfruttare la possibilità di farlo attraverso la donazione”. Sottoponendosi alla donazione del sangue, infatti, è possibile effettuare gratuitamente un check up medico gratuito e contemporaneamente il test sierologico Covid-19.

Una prevenzione che passa anche attraverso una sana alimentazione e il consumo di prodotti genuini e di stagione a chilometro zero, come quelli che è possibile trovare nei mercati di Campagna Amica. L’utilizzo di frutta e verdura è stato consigliato dagli stessi ricercatori e dai medici, che raccomandano di consumare alimenti ricchi di vitamina A, B e C, oligominerali e zinco, per rafforzare il sistema immunitario e difendersi dal contagio da Coronavirus.

All’iniziativa, che si svolgerà in totale sicurezza e nel rispetto delle norme anti Covid, è stata accolta con entusiasmo da Coldiretti Lazio, da sempre in linea con lo spirito altruistico e vicina alle realtà associazionistiche di volontariato presenti sul territorio.