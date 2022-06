Donazione Sangue, da oggi la campagna di sensibilizzazione promossa da AVIS e ASL Viterbo

Da oggi, 14 giugno, parte la campagna di sensibilizzazione estiva alla donazione “E…state sicuri. Donare fa bene alla salute”.

L’iniziativa, realizzata dall’Avis provinciale di Viterbo in collaborazione con l’azienda sanitaria locale, resterà attiva fino al 31 agosto ed è rivolta a tutti i cittadini che si recheranno presso il Centro trasfusionale di Belcolle o nelle sedi Avis presenti su tutto il territorio provinciale.

Come incentivo alla donazione, oltre a ricevere un simpatico gadget targato Avis, a tutti verrà effettuato il controllo degli elettroliti (sodio, potassio, fosforo e magnesio) e garantito un ulteriore controllo annuale completo.

Per coloro che intendono aderire alla campagna estiva, è possibile prenotare la donazione, evitando file e attese, ai numeri 0761 339011 o 338621, dal lunedì al sabato, dalle ore 8 alle 12, oppure tramite la app prenotami.cloud.

“Come ogni anno – commenta il presidente provinciale degli avisini della Tuscia, Luigi Ottavio Mechelli – l’Avis si attiva con iniziative importanti per far fronte al calo di donazioni di sangue e di emocomponenti che, fisiologicamente, si verifica nel periodo estivo. Eppure, come sosteniamo sempre, purtroppo l’esigenza di sottoporsi a interventi chirurgici da parte dei nostri concittadini non smette di verificarsi anche in questi mesi. Per cui, come comunità, proprio adesso e prima di andare in vacanza, dobbiamo dare una ulteriore testimonianza di solidarietà e di vicinanza nei confronti di coloro che ne hanno bisogno. Inoltre, il donatore, per definizione, è un cittadino sano. Per questo motivo, grazie anche alla collaborazione della Asl di Viterbo e del Centro trasfusionale, possiamo mettere a disposizione degli esami gratuiti per coloro che si recheranno a donare fino al 31 agosto”.