Ieri mattina presso l’Istituto Paolo Baffi di Fiumicino si è tenuto un convegno per sensibilizzare i giovani sul tema della donazione di organi e del sangue organizzato dall’associazione Fratres donatori di sangue gruppo Fiumicino e patrocinato dall’Assessorato alle Politiche sociali.

Sono intervenuti l’Assessora alle Politiche sociali Anna Maria Anselmi, Carlo Mario Budelli presidente dell’associazione, il Dott. Giulio Corradi, presidente ADMO Lazio, la Dott.ssa Maria Padoan, presidente AIDO Lazio. L’incontro con i ragazzi è stato possibile grazie alla collaborazione della Dirigente scolastica dell’istituto Baffi Prof.ssa Monica Bernard e alla Dott.ssa Velia Maria Lapadula che ha moderato gli interventi.

La soddisfazione di Anna Maria Anselmi

“Sono molto felice di esser intervenuta ed aver avuto così l’occasione di informare i giovani sull’iscrizione al registro DAT – afferma l’Assessora Anna Maria Anselmi. – Ho riscontrato molto entusiasmo ed interesse per un tema così delicato come la donazione. I nostri ragazzi hanno chiaramente compreso come un piccolo gesto di solidarietà e generosità possa salvare una vita umana. Sono sicura che ognuno di loro si sia arricchito e sia tornato a casa con maggiore chiarezza e consapevolezza di quanto sia facile ed importante il donare”.