Pasquino: “Astensionismo? Chi non vota non conta e viene meno al suo dovere civico”

Il Prof. Gianfranco Pasquino, docente di scienza politica, è intervenuto è intervenuto nella trasmissione “Res Publica” condotta dal direttore Gianluca Fabi su Cusano Italia Tv.

Sull’astensionismo alle amministrative

“L’astensionismo non partecipa, quindi non può vincere –ha affermato Pasquino-. Chi non vota non conta e trasgredisce un articolo della Costituzione che dice che il voto è un dovere civico. Poi naturalmente ci sono delle giustificazioni perché gli astensionisti hanno una pluralità di motivazioni, in certi casi comprensibili. Quando c’è questo tipo di astensionismo è necessario che anche i partiti e i politici si interroghino sulle loro manchevolezze. Quando c’erano grandi partiti di massa che andavano a cercare gli elettori siamo stati in cima alle classifiche di partecipazione al voto”.

Fonte Radio Cusano Campus