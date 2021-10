Di Maio: “L’Italia è punto di riferimento delle scelte globali”

La pandemia ha avuto un impatto drammatico sulle nostre economie, e se c’è una cosa che ci ha permesso di limitarne gli effetti negativi è proprio il commercio con l’estero. Basti pensare che nei primi 7 mesi del 2021 abbiamo totalizzato 300 miliardi di euro di export di Made in Italy in tutto il mondo. È un record assoluto e significa aumentare i posti di lavoro in Italia, rilanciando sempre più le nostre eccellenze fuori dai confini nazionali.

Multilateralismo

Il multilateralismo e le decisioni condivise a livello mondiale sono fondamentali e imprenscindibili per la ripresa economica e lo sviluppo sostenibile.

Adesso dobbiamo rafforzare il sistema commerciale multilaterale. Per farlo, gli appuntamenti che riuniscono tutti i partner principali attorno allo stesso tavolo, sono essenziali. Il G20 del Commercio a Sorrento, adesso in corso, è uno di questi. Sono orgoglioso di presiedere questa riunione e di farlo in una meravigliosa città del Sud.

L’Italia è punto di riferimento delle scelte globali.



var url204043 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=204043”;

var snippet204043 = httpGetSync(url204043);

document.write(snippet204043);