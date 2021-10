Roma, Agostini: “Non chiamateli manifestanti ma vili aggressori”.

“Un’altra pagina nera è stata scritta dopo l’attacco di ieri al cuore della CGIL nazionale. Esaltati di estrema destra, nella notte, hanno devastato il Pronto Soccorso del Policlinico Umberto I e ferito quattro persone, compresa un’operatrice sanitaria mentre all’interno uno degli esagitati dava in escandescenze.

Sarebbe il caso di non definire manifestanti questi individui, ma ignobili aggressori animati dai peggiori stereotipi fascisti. Chi manifesta le proprie ragioni in un Paese democratico, nei modi e nelle forme giuste, non deve essere neanche avvicinato e accomunato ai nostalgici del ventennio che impongono agli altri la peggiore violenza”.

Lo dichiara, in una nota, il segretario regionale di Articolo Uno-LeU, Riccardo Agostini.