Fratoianni: “Nessun essere umano è illegale”

La proposta di costruire #muri ai confini dell’#Europa per fermare profughi e rifugiati fa semplicemente #schifo.

Non sorprende, ma fa schifo.

Fa schifo perché significa condannare donne, uomini e bambini ad un limbo di torture e sofferenze inumane, che già oggi mietono migliaia di vittime.

Fa schifo perché, al sicuro del nostro privilegio di esser nati in Europa, ci arroghiamo il diritto di definire un essere umano illegale e non degno di avere un #futuro e una #vita dignitosa.

Fa schifo perché dietro parole all’apparenza innocue come “chiudere i confini” si nascondono quelle idee di odio, violenza e discriminazione che hanno devastato il secolo scorso e che dovremmo aver oggi seppellito.

Fa schifo

Fa schifo perché la grande e progressista Europa si rivela essere minuscola e insignificante, incapace di affrontare un tema estremamente complesso, che necessità di risposte articolate e strutturate nel tempo per essere gestito. Non di slogan e strilli.

Tutto questo fa schifo e va combattuto. Nelle istituzioni, nelle strade, nelle piazze, in Europa, nel nostro Paese.

Costruire #muri è la risposta stupida, banale e fallimentare della #destra.

Quello che serve sono #CorridoiUmanitari legali e sicuri, affiancati da una gestione comunitaria dei flussi migratori.

Nessun essere umano è illegale.

Chiunque ha diritto ad una vita dignitosa.



