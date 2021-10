Pap, tolleranza zero verso il neofascismo

L’attacco squadrista cui si è assistito a Roma è un atto gravissimo contro il quale bisogna reagire.

Alla CGIL va la nostra solidarietà, pur nel disaccordo profondo con le scelte di questi anni dell’organizzazione.

L’incredibile spazio d’azione lasciato alle formazioni nazifasciste come Forza Nuova conferma ancora una volta il ruolo strumentale dei fascisti, da sempre massa di manovra per i governi quando hanno urgente bisogno di delegittimare qualsiasi possibile opposizione.

Facciamo notare che il Ministero degli Interni ha consentito ai fascisti un incredibile campo libero di azione mentre, da anni, qualsivoglia mobilitazione dell’opposizione sociale o del sindacalismo conflittuale viene vivisezionata da Polizia e Carabinieri attraverso un asfissiante controllo prima, durante e dopo ogni manifestazione.

Disegno del Governo

Ora che da diversi settori del mondo del lavoro e dal sindacalismo conflittuale sta iniziando a profilarsi una risposta organizzata allo sblocco dei licenziamenti, agli omicidi sui luoghi di lavoro, alle delocalizzazioni senza freni, il salto di qualità consumato a Roma, con l’attacco squadrista alla sede della Cgil favorisce in realtà il disegno del Governo per blindare il proprio operato, anche in vista di riforme imminenti e che colpiranno gli interessi delle classi popolari del nostro Paese a favore di una minoranza di privilegiati.

Non ci faremo intimidire da queste operazioni di fronte alle quali la storia d’Italia ci fornisce i giusti anticorpi da mettere, di nuovo, in campo nei posti di lavoro, nei territori e nell’intera società.

Non faremo un passo indietro e costruiremo l’opposizione necessaria ai piani dell’Esecutivo e a qualsiasi tentativo di opacizzare, sporcare e inquinare il conflitto nel nostro paese.

Da subito scendiamo in piazza per dimostrare la nostra solidarietà verso chi subisce questi attacchi e ogni tipo di provocazione. A partire da domattina a Roma dinanzi alla sede della CGIL.

Sciopero generale

Inoltre, lo Sciopero Generale promosso da tutte le sigle del sindacalismo conflittuale per lunedì 11 ottobre è occasione chiave per rilanciare la lotta e serrare le fila di tutti coloro che stanno subendo i costi antisociali della cosiddetta “fase di uscita dalla Pandemia”.

Le organizzazioni neofasciste, Forza Nuova, Casapound e compagnia vanno messe fuorilegge e ogni complicità politica ed istituzionale con fascismo e razzismo va colpita. Non bastano i comunicati di solidarietà: se il fascismo è crimine va trattato come tale e messo al bando.

In tutte le prossime mobilitazioni, a partire dallo sciopero generale dell’11 ottobre, riaffermeremo l’antifascismo come base e discrimine della nostra democrazia e della costruzione di un futuro migliore per il nostro Paese.



