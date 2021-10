Riapertura discoteche al 50%, Santanchè (Fdi): “Decisione senza basi scientifiche, per il governo ballare è uno scandalo”

“Voglio solo che qualcuno mi dimostri se esiste davvero una spiegazione scientifica a questa decisione. È forse un problema di bigottismo, forse ballare è diventato uno scandalo e dà fastidio? La smettano di prenderci per i fondelli e si degnino di darci delle spiegazioni”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 la senatrice di FDI, Daniela Santanchè, che ha poi proseguito: “Se il Green pass, come ci hanno spiegato il presidente Draghi e il ministro Speranza, è uno strumento di libertà e di monitoraggio del contagio, allora vorrei sapere per quale motivo devono ancora esserci delle limitazioni così stringenti che valgono solo per le discoteche. È possibile sapere su quale principio scientifico si basa tutto questo? “

Sul Cts che aveva consigliato una riapertura al 35%, Santanchè ha commentato

“L’indicazione del Cts per una capienza del 35% era una vera follia, che conferma ancora una volta come questa gente non abbia la minima idea di quello che voglia dire aprire una discoteca e di quali siano i costi fissi da affrontare”.

L’esponente di FDI ha poi spiegato

“Non si tratta solo di un problema economico, possibile che questo “governo dei migliori” non si renda conto che con la capienza al 50%, si crea anche il rischio di grossi assembramenti fuori dalla discoteca? Per carità, capisco che questi illustri scienziati al governo non frequentino le discoteche, forse perché evidentemente non le considerano abbastanza chic, ma secondo loro come si decide chi fare entrare, a seconda del colore degli occhi?”.

Santanchè ha poi concluso

“Anche i soldi per i ristori destinati alle discoteche, si può sapere che fine hanno fatto? Vorrei ricordare che ci sono moltissimi gestori che ancora stanno aspettando e che purtroppo ancora non hanno visto un euro”

