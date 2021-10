Battelli (M5s): “Sì ad un’alleanza del fronte progressista, ma non siamo la ruota di scorta del PD”

“Personalmente sono anche d’accordo con un’alleanza all’interno del fronte progressista, però deve essere chiaro che il Movimento deve avere una sua identità politica ben definita e non può essere in nessun caso la ruota di scorta del Pd”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 il deputato del M5s, Sergio Battelli, che ha poi proseguito: “Quello che vogliamo è un’alleanza dove ognuno porti il suo contributo e le sue tematiche forti, creando così un proprio bacino in grado di contribuire al peso della coalizione”.

“Non condividiamo l’idea di un nuovo Ulivo perché in questa fase dobbiamo prima di tutto rilanciare l’azione politica del M5s, e per farlo abbiamo bisogno di nuovi temi che ci caratterizzino almeno per i prossimi 10 anni”.

“Per onestà intellettuale dobbiamo ammettere che, per quanto il M5s alle amministrative sia sempre andato peggio rispetto ad altre elezioni di più alto livello, questa volta è anche vero che siamo andati male un po’ dappertutto”.

“Il gruppo parlamentare non è nervoso con Giuseppe Conte, ma è in una fase in cui riconosce che è necessario adottarsi di una struttura ben definita, che poi è anche il motivo per cui abbiamo scelto di avere una nuova organizzazione. Secondo poi dobbiamo assolutamente trovare un’identità politica chiara, non sui valori, perché quelli sono sempre gli stessi del Movimento, bensì sulle idee e sui temi politici”.

“Ne abbiamo bisogno il prima possibile perché altrimenti rischiamo di diventare una fotocopia di qualcos’altro, e come sappiamo bene, la gente in quel caso poi finisce sempre per scegliere l’originale. Non c’è alcuna aggressione nei confronti di Giuseppe Conte, ma solo una volontà costruttiva da parte dei gruppi parlamentari ad impegnarsi nella costruzione di questa nuova identità politica”.

“Virginia ha fatto la sua campagna, conosce quelle che sono le forze in campo e sa bene quello che è oggi il centrosinistra e il centrodestra, e sono certo che sceglierà per il bene dei cittadini romani, sia nel caso in cui dovesse fare un endorsment ad uno dei candidati, sia lasciando piena liberta di scelta agli elettori”

