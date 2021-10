Roma, Quarzo e Barbato: “Grande risultato, siamo sul podio”

I neo consiglieri comunali di Fdi Giovanni Quarzo e Francesca Barbato eletti rispettivamente con 6504 e 6107 preferenze annunciano la loro soddisfazione tramite una nota stampa.

La nota di Quarzo e Barbato

“Porteremo in Aula Giulio Cesare la nostra esperienza maturata in tanti di attività politica sul territorio sia a livello comunale che municipale. Siamo molto soddisfatti perché abbiamo raggiunto un grande risultato, che non è casuale ma il frutto di tanto impegno, lavoro e anche di sacrificio. Abbiamo incontrato migliaia di persone, girato in lungo e in largo la città, organizzato eventi e abbiamo sempre riscontrato la voglia da parte della gente di riscattare una città che in questi anni è stata abbandonata a se stessa. Abbiamo presentato i nostri punti 10 programmatici presenti sul sito di diecivolteroma.it che vanno dalla mobilità al decoro, dal welfare alle opere pubbliche e che saranno i nostri cavalli di battaglia in consiglio comunale. Un sentito ringraziamento per il risultato ottenuto va a Giorgia Meloni e alla classe dirigente romana di Fdi per la fiducia che ci hanno accordato e soprattutto ai tantissimi elettori che hanno creduto e credono in noi. Non li deluderemo. Adesso pancia a terra e lavorare per portare Enrico Michetti alla vittoria finale