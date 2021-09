Caso Morisi, Iovino (M5s): “Salvini ormai abbandonato anche dai suoi generali”

“La Lega vive di spaccature e dissidi interni già da anni oramai. È più che una semplice percezione che Salvini sia abbandonato da tutti i suoi generali, che non abbia più alcun seguito tra i suoi e che si rifugi in una politica fatta solo di foto con pane e nutella”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 il deputato del M5s, Luigi Iovino, che ha poi proseguito: “Non amo commentare vicende personali e speculare su questioni giudiziarie che sono ancor aperte. Quello che contesto è certamente l’atteggiamento di chi, come Salvini, di fronte a una vicenda dai contorni comunque gravi, parli di giustizia a orologeria”.

Ancora sulle dichiarazioni di Salvini relative al caso Morisi, Iovino ha poi spiegato: “Dobbiamo avere rispetto per il lavoro dei magistrati. Le inchieste hanno i loro tempi e delle dinamiche nelle quali nessuno di noi ha il diritto di entrare. Se la pensiamo come Salvini, con appuntamenti elettorali che in Italia si svolgono ogni sei mesi, la magistratura non dovrebbe più lavorare”. Sull’ipotesi di Mario Draghi al Quirinale, l’esponente del M5s ha dichiarato: “Dobbiamo finirla di tirare per la giacchetta questo o quel nome per il Quirinale. Oggi stiamo ancora combattendo una pandemia e tirare in ballo Draghi per la successione di Mattarella, rischia di rendere meno incisiva l’azione di tutto il Governo”.

Sulle prossime elezioni amministrative e sulla sfida di Roma, Iovino ha poi concluso: “Il lavoro che ha realizzato Virginia su Roma è stato fondamentale per tirare fuori la nostra Capitale da decenni di disastri amministrativi. Un lavoro oscuro, fatto dietro le quinte, che ha dato risultati sorprendenti e che alla fine è stato compreso dalla stragrande maggioranza dei cittadini di Roma. Virginia ci sorprenderà anche questa volta. Un suo secondo mandato sarà fondamentale per portare a compimento la sua opera”.

Fonte: Inews24