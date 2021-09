Furfaro (PD): “Salvini e Morisi garantisti solo con politici bianchi e di destra”

“Fermo restando che noi siamo sempre garantisti, mi dispiace constatare come dall’altra parte invece lo sono solo quando si tratta di politici privilegiati, bianchi e di destra, mentre sono sempre giustizialisti accaniti quando si tratta di poveri cristi”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 Marco Furfaro, membro della Direzionale del Partito Democratico, che ha poi proseguito: “Penso che dei problemi di Luca Morisi e della sua vita privata, come è giusto che sia, se ne occuperà la magistratura, però chiaramente ho anche pensato ai paradossi della vita per cui l’odio che generi prima o poi ti torna indietro”.

Sulle scuse di Morisi a Salvini, Furfaro ha commentato

“Il problema è che avrebbe dovuto chiedere scusa per la politica delinquenziale che lui e il suo capo hanno portato avanti attraverso una comunicazione che ha rovinato la vita a migliaia di persone”. Furfaro ha poi dichiarato: “Purtroppo come al solito, anche in questo caso si applica una doppia morale: una per Morisi e un’altra per chi in questi anni ha subito un trattamento ben peggiore sia da parte della “Bestia” che dello stesso Salvini”.

Sulle parole di Salvini che aveva denunciato una macchina del fango nei confronti di Morisi

“È un’ipocrisia che fa inorridire, dal momento che lui e Morisi hanno attuato per anni una politica comunicativa di una ferocia impressionante, mettendo in primo piano su tutti i social e lasciando alla pubblica gogna chiunque consideravano un nemico”.

L’esponente del Pd ha successivamente detto: “Vorrei davvero poter far conoscere a Morisi e Salvini le persone con cui sono entrato in contatto che, purtroppo, hanno avuto problemi fisici o disagi tali da dover andare in terapia proprio a causa di essere stati dati in pasto ai loro social. Né Salvini né Morisi hanno mai avuto niente da dire su questo, perché il loro modo di intendere la politica è solo quello di far odiare le persone, e per questo nessuno di loro ha mai chiesto scusa”. Sulle parole di Ilaria Cucchi che ha dichiarato di aver perdonato Morisi per quanto detto sul fratello Stefano, Furfaro ha poi concluso: “C’è poco da dire, credo che Ilaria abbia dato l’ennesima lezione di stile di vita e di umanità a Matteo Salvini e spero solo che da questa vicenda il leader della Lega possa finalmente imparare qualcosa, anche se ne dubito”

