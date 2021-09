Wiko presenta Y62 Plus, più memoria, fotocamera potenziata

Continua a fare tutto quello che fai, ma fallo più a lungo con l’affidabile batteria da 3000 mAh dell’Y62 Plus. C’è di più, potrai contare su una memoria da 32 GB, ancora più ampia rispetto al suo predecessore Y62, e sulla velocità del 4G. Con il suo display da 6.1” HD+ le immagini sono vivide, dettagliate, ultra-immersive e sempre a portata di mano. La fotocamera con Camera Go e 8MP assicura scatti perfetti in qualunque condizione ambientale. Pensato per rispondere alle esigenze di tutti gli utenti, è dotato di un pulsante Google Assistant, Simple mode e tasti di accesso intelligenti.

PIÙ SPAZIO E PRESTAZIONI MIGLIORATE

Conservare i propri ricordi – foto, video, musica e app preferite – non è più un problema grazie ai 32GB di ROM di Y62 Plus, ulteriormente espandibili con una scheda MicroSD da 256GB. Efficienza e prestazioni sono garantite dal processore MediaTek quad-core 1.8Ghz integrato e i 2GB di RAM permettono di passare, in tutta rapidità, da un’applicazione all’altra all’insegna del multitasking. Infine, navigare in Internet o sui social media e caricare o scaricare i propri contenuti preferiti è questione di pochi secondi grazie alla velocità del 4G.

AMPIA BATTERIA DA 3000MAH CON AI POWER

Ascoltare in loop le proprie canzoni preferite per 1,5 giorni con una sola carica? Con Y62 Plus è possibile grazie alla sua batteria da 3000mAh che offre fino a 36 ore* di autonomia. Mentre l’AI Power, tecnologia intelligente di risparmio energetico incorporata, gestisce il comportamento delle app di terze parti ottimizzando il consumo di energia e prolungando la durata della batteria.

*Risultati basati su test interni.

SCHERMO DA 6.1’’ CON RISOLUZIONE HD+

L’ampio schermo da 6.1”, in formato 19:9 widescreen con la risoluzione HD+ e tecnologia IPS integrata, rende testo e immagini chiare e leggibili da qualsiasi angolazione. Il comfort è sempre a portata di mano grazie al bordo sottile e alla scocca compatta che rendono Y62 Plus maneggevole ed ergonomico.

COLORAZIONI TRENDY A GRADIENTE CON FINISH TATTILE

Y62 Plus è disponibile in tre diverse ed eleganti tonalità: Dark Blue, Light Blue e Mint, caratterizzate da un effetto gradiente che cattura i riflessi della luce e una texture tattile diagonale.

CAMERA GO: 8MP + 5MP SELFIE CAMERA CON MODALITÀ NOTTURNA

Grazie agli ultimi aggiornamenti dell’applicazione Camera Go, supportata da un obiettivo potenziato con 8MP, con la modalità Night Mode il buio diventa un alleato, per realizzare scatti nitidi e immagini dettagliate anche in condizioni di scarsa luminosità. Inoltre, con l’HDR ogni foto sarà perfetta.

FUNZIONALITÀ EXTRA-INTUITIVE

Tecnologia smart alla portata di tutti. Con Face Unlock basta uno sguardo per sbloccare Y62 Plus e grazie alla doppia SIM tenere separata la vita personale da quella professionale non è mai stato così semplice. La nuova interfaccia Simple Mode permette di visualizzare tutte le app preferite in un’unica schermata e anche Google è a portata di clic grazie al pulsante Google Assistant. In ultimo, ma non meno importante, con l’ultimo AndroidTM* 11 Go Edition di Google l’user experience diventa ancora più personalizzata.

*Android™ è un marchio registrato di Google LCC

PIÙ ECO-FRIENDLY

All’insegna dell’ecosostenibilità, anche il packaging dell’Y62 Plus è realizzato esclusivamente in carta e cartone, 100% riciclabile e privo di componenti in plastica, colla e vernice. Inoltre, ad ulteriore testimonianza della rinnovata attenzione di Wiko per l’ambiente, la batteria dell’Y62 Plus è removibile, così da privilegiarne la sostituzione in caso di rottura o danneggiamento, evitando l’intero smaltimento dello smartphone.

ACCESSORI SU MISURA

Dare un’occhiata alle notifiche mantenendo protetto lo smartphone è un gioco da ragazzi grazie alla cover frontale trasparente Easy Folio, l’accessorio ideale per salvaguardare lo schermo e restare sempre connessi. Per una doppia protezione c’è il pacchetto di accessori su misura 2 in 1 di Y62 Plus, contenente una cover flessibile trasparente e il vetro temperato, resistente agli urti.

Y62 Plus di Wiko è disponibile sull’e-store di Wiko e a breve nelle principali insegne di elettronica di consumo al prezzo suggerito al pubblico di 99,99€, inclusi cover trasparente e film protettivo per il display.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito www.wikomobile.com