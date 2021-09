Quartapelle: “La Lega fa proclami ma quando deve votare nemmeno si presenta”

“Quando c’è da decidere sulla scuola, sui vaccini e su come tutelare le riaperture, noi diciamo una cosa sola: cerchiamo di fare bene e in fretta affinché le attività riprendano con il minor rischio possibile; la Lega invece fa l’esatto opposto, parla, fa proclami, ma poi quando deve votare nemmeno si presenta” Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24 la deputata del Partito Democratico, Lia Quartapelle, che ha poi proseguito: “La Lega ha dimostrato per l’ennesima volta di essere un partito populista che quando viene messo di fronte alla realtà sgonfia le proprie bugie e non sa che pesci prendere. Il fatto che metà dei deputati leghisti non fossero presenti quando c’era da approvare una misura necessaria come l’obbligatorietà del green pass nelle scuole, personalmente mi sembra una cosa davvero fuori dal mondo”.

Sulle dichiarazioni di Salvini che aveva rivendicato la libertà dei suoi parlamentari

“Io non mi sentirei orgogliosa in alcun modo di parlamentari che non svolgono la loro funzione, assentandosi durante delle votazioni importanti come quella di ieri. Noi siamo pagati per rappresentare i cittadini, prendere delle decisioni e anche per votare, eppure la metà del gruppo di Salvini non era presente in Aula. Non mi sembra un grande sfoggio di democrazia”.

Sulle affermazioni del candidato sindaco di Milano Luigi Bernardo

“Bernardo, ha detto che nella sua giunta non escluderebbe un no vax. Credo che chi fa politica abbia una responsabilità in più, quella di non confondere e non tenere posizioni ambigue. Un conto sono le opinioni dei cittadini che devono essere comprese, ma chi fa politica con l’idea malsana di conquistare un pezzo di consenso, alimentando fake news e un’ideologia basata non sulla verità, quella è tutta un’altra cosa”.

Sulla possibilità che l’atteggiamento della Lega possa danneggiare il governo

“A me sembra che il governo stia facendo bene, andando avanti con saggezza, prudenza e capacità, grazie anche alla guida di una figura come Draghi. È La lega che mi pare sia piuttosto confusa e lacerata da dubbi importanti e sono convinta che continuando così, alla fine a rimetterci sarà proprio Salvini”

Fonte iNews24