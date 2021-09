Lezzi: “È fatta, hanno vinto e si applaudono compiaciuti tutti quanti”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Neanche Berlusconi…

Ringrazio per la battaglia contro questa riforma, che neanche Berlusconi aveva osato approvare, i nostri coraggiosi magistrati come Di Matteo e Gratteri. Non sono mancati i NO fieri come il mio che sanno di rappresentare i tanti cittadini italiani perbene.