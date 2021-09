Panza (Lega): “Normale che ci siano sensibilità diverse, ma la linea la decide Salvini”

“In un partito con percentuali così ampie come la Lega penso che sia giusto e naturale che ci siano anche delle sensibilità differenti su temi come questi, poi la linea comunque la decide il segretario federale, quindi è un problema che non si pone”. Lo ha dichiarato in un’intervista a iNews24, l’europarlamentare della Lega, Alessandro Panza, che ha poi proseguito: “Ricordiamoci che Matteo Salvini è il segretario federale di un partito raccolto al 3,5 %, che è arrivato al 34% alle elezioni europee, sfido altri a fare di meglio”. Sull’addio di Francesco Donato al gruppo leghista a Bruxelles, Panza ha poi commentato: “Credo che questa sia l’esasperazione di posizioni personali, ma quello che conta è che la linea del partito è una e i personalismi valgono fino ad un certo punto”.

Sulle divisioni interne alla Lega, Panza ha spiegato

“Non più di una settimana fa è uscito un documento in cinque punti condiviso da tutto il partito, scritto dal segretario insieme ai governatori. Capisco che giornalisticamente faccia comodo la narrazione di una Lega in perenne guerra al suo interno, ma quello che conta è che alla fine la Lega c’è e rimane dove sta, a differenza di altri”. Sulle differenti dichiarazioni di Salvini e Giorgetti durante l’approvazione per l’estensione del Green pass, l’europarlamentare leghista ha poi dichiarato: “Si è trattato dell’esigenza di dover dare una risposta sia ai cittadini che alle aziende, ma è stato anche ribadito più volte che il segretario e il ministro si sentono e si confrontano quotidianamente, quindi è una discussione che sta a loro e che portano avanti insieme”.

Sulle accuse di Pd e M5s che avevano sottolineato le differenti posizioni della Lega su vaccini e Green Pass, Panza ha poi concluso

“I cinquestelle e il Pd che parlano delle divisioni interne della Lega è qualcosa di divertente e allo stesso tempo surreale. Nel M5s non si sa nemmeno più chi comanda, se Conte, Grillo, Di Maio o se tornerà Di Battista, e praticamente ormai chiunque si sveglia la mattina detta una nuova linea. Sul Pd non c’è nemmeno da starne a discutere, è l’apoteosi di un numero indefinito di correnti dove l’importante è scannarsi tra loro”

