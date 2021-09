Lezzi: “Le due facce della stessa medaglia, Prodi e Berlusconi”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Il primo subdolo che ambisce al Quirinale fingendo di non volerlo (te lo ritrovi ovunque a parlare per proporsi ma sempre tra le righe per restare elegante) e che gioca la partita scendendo in campo per difendere Berlusconi definendo la richiesta di perizia psichiatrica dei magistrati come “un’ennesima follia italiana”.

Un’entrata a gamba tesa nel più basso pseudo garantismo per ingraziarsi la destra. Almeno ricordare tutte le volte che Berlusconi ha usato il legittimo impedimento per non arrivare davanti ai giudici! Non bastava questo e allora giù con i complimenti a Berlusconi per aver fatto “evolvere” Forza Italia in partito europeista.

Il secondo resta quello che conosciamo. Arrogante nei confronti della giustizia, sempre convinto che le sue discutibili condotte siano solo affar suo e che non è tenuto a dar conto a nessuno. Ora, però, dopo Letta, ha anche il plauso del “Professore”.

Questi sono i candidati per la Presidenza della Repubblica ma, se dovesse andar male, di riserva abbiamo Draghi, Cartabia e Casini.