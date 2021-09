Lezzi: “Da Draghi parole di facciata”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Peccato che alle belle parole di facciata, il Presidente, faccia seguire fatti che vanno in direzione opposta.

La riforma del processo penale, la legge Cartabia, voluta e difesa da Draghi, senza aver messo le mani sulle pratiche dilatorie, prevede l’improcedibilità in appello dopo due anni, anche per i reati di corruzione.

Ma facciamo finta di niente, continuiamo ad incensare l’apostolo e a dirci che va tutto bene come se la corruzione non pesasse sulle tasche degli italiani.