Covid, Pianese (Coisp): “Oltre l’80% degli operatori di polizia è vaccinato”

Domenico Pianese, segretario generale del Coisp (Coordinamento per l’Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia), è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Sulla copertura vaccinale tra gli operatori di polizia

“Ci sono oltre 81mila appartenenti alla Polizia di Stato che hanno fatto entrambe le dosi del vaccino, quindi c’è una copertura di oltre l’80% del personale –ha affermato Pianese-. Poi ci sono circa 18mila non ancora vaccinati, di questi alcune migliaia a causa di patologie pregresse sono esentati dalla vaccinazione, e abbiamo avuto circa 11mila e 500 operatori che si sono contagiati e ancora non possono fare il vaccino. Poi c’è una minoranza che ha deciso di non fare il vaccino, posizione legittima visto che non vi è l’obbligo”.

Sui tamponi gratuiti

“L’introduzione del green pass per accedere ad alcune attività ludiche ha un senso, ma introdurlo immaginando una penalizzazione così pervasiva e così forte come la sospensione dello stipendio, è una cosa che non ritengo nè utile né logico, il minimo sindacale sarebbe rendere i tamponi gratuiti. A quel punto il governo potrebbe introdurre l’obbligo vaccinale per alcune categorie, così come l’ha fatto per i sanitari potrebbe farlo anche per gli operatori di polizia. In quel caso chi non si vaccinerebbe sarebbe al di fuori del nostro circuito”.

Fonte: Radio Cusano Campus