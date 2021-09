Granato, PaP: “Forza Elena!”

Dopo la tappa di Sesto Fiorentino (FI), a sostenere i due giovanissimi Andrea Cioli ed Elena Bariletti, candidati di Potere al Popolo nella lista “Sesto Popolare”, sono tornato a Siena per sostenere la nostra Elena Golini – Candidata alle elezioni suppletive alla Camera.

E per darle un enorme abbraccio. Perché la sfida è durissima. Qui, nel cuore del sistema di potere piddino, sfidiamo niente poco di meno che il boss dei dem, quell’Enrico Letta catapultato a Siena perché certo di poter entrare in Parlamento.

Lo sfidiamo parlando innanzitutto di lavoro, di quello che c’è e di quello che manca

Delle dismissioni alla Whirlpool e alla GSK, dell’impoverimento di un intero tessuto sociale. Della resistenza che, pur spesso taciuta o “esasperata” dai media, esiste eccome, come mostrano gli operai della GKN. Ma anche delle nostre proposte, quelle di buon senso e che aiuterebbero a migliorare le esistenze di milioni di cittadini: un salario minimo dignitoso, perché non è un Paese civile quello in cui anche se lavori sei sempre più spesso “povero”; leggi efficaci e non provvedimenti bandierina (leggi dl Orlando-Todde) per affrontare il tema delle delocalizzazioni che si abbattono su lavoratori e comunità; rafforzamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, perché la tanto invocata legalità non si può fermare ai cancelli dei posti di lavoro e perché servono più controlli e più efficaci per tutelare innanzitutto la salute e la sicurezza della nostra gente.

Una sfida enorme quella di Potere al Popolo e di Elena

Che affrontiamo col più grande e più sincero dei sorrisi. Perché abbiamo sete di un avvenire che sia gioia, per buttarci alle spalle il risentimento e la tristezza di cui vogliono riempire le nostre vite.

Forza Elena!



var url199131 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=199131”;

var snippet199131 = httpGetSync(url199131);

document.write(snippet199131);