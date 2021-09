Agostini: “Silenzio assordante di Giorgietti sui lavoratori Alitalia e Stellantis”

“Gli stabilimenti auto Stellantis a Cassino lavorano per un solo turno e per pochi giorni al mese. Non va meglio nelle altre fabbriche del centro sud Italia. Una delle eccellenze italiane e laziali vive una crisi senza precedenti con il quarto produttore mondiale di auto che sta pensando di trasferire le fabbriche all’estero. Sarebbe un disastro per i lavoratori e per un indotto per lo più sommerso che, non solo nel cassinate, rischia di provocare uno tsunami sociale ed economico.

Tinte fosche anche per la situazione degli ex dipendenti Alitalia

Tinte fosche anche per la situazione degli ex dipendenti Alitalia; sono in tantissimi che vivono nell’angoscia per un passaggio ad Ita che rischia di tagliare fuori migliaia di persone che vivono a Roma, Ostia e Fiumicino. Di fronte a tutta questa situazione crea imbarazzo e sorpresa il silenzio del ministro Giorgetti che non capisce o fa finta di non capire l’importanza di asset fondamentali per lo sviluppo economico di Roma, del Lazio e dell’intero Paese.

Servono trattative serrate e una voce autorevole per non disperdere tante professionalità e risorse che costituiscono la spinta propulsiva del nostro sistema economico nazionale. Lavoratori e sindacati non possono essere lasciati soli in questa battaglia che investe il futuro del Lazio e dell’Italia. Il lavoro viene prima di tutto”.

Riccardo Agostini, segretario regionale di Articolo Uno-LeU