Municipio X: Picca: “Parco della Madonnetta abbandonato nel degrado”

“Il Parco della Madonnetta di Acilia è ancora nel degrado. Nonostante il tragico incidente che ha visto perdere la vita il giovane Riccardo a febbraio scorso, il centro sportivo non è stato ancora messo in sicurezza. Una struttura inutilizzata, dismessa e terra di rifugi di fortuna e bivacchi, da noi denunciata in più sedi. Alle nostre segnalazioni è seguita una mozione approvata dal Municipio X che prevedeva la sorveglianza dell’area e che si è persa nel porto delle nebbie, lasciando questa zona incontrollata e ricettacolo di pericoli”. Così Monica Picca, candidata presidente del Municipio X per il centrodestra alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre.

L’area va sottratta all’incuria

“L’area va sottratta all’incuria e il nostro impegno sarà di mettere subito in sicurezza questa struttura fatiscente per poi restituirla alla cittadinanza. Apriremo un tavolo con le associazioni per trovare un modo virtuoso per la gestione degli spazi affinché i bambini, le famiglie e i ragazzi tornino ad occupare un luogo pubblico non più degradato ma in sicurezza. Il Parco della Madonnetta è l’ennesimo segnale di un entroterra lasciato in grave stato di abbandono, una riqualificazione mancata dove il territorio è rimasto senza servizi”.