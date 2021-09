Sabbadini: “Ci sarebbe bisogno di una presidente donna al Quirinale”

Linda Laura Sabbadini, direttice dell’Istat Chair di Women20, commenta parlando alla ‘Dire’ l’appello nato in Veneto da un gruppo di donne di orientamenti politici diversi che chiede che la presidenza della Repubblica sia affidata ad una donna, e propone contestualmente Rosy Bindi.

Le parole di Linda Laura Sabbadini

“Noi siamo uno dei Paesi che non ha ancora avuto nella sua storia una presidente donna, né come presidente del Consiglio né come presidente della Repubblica. E abbiamo avuto 11 presidenti di Regione donna. Cioè in più di 50 anni siamo arrivati al 5% del totale… Quindi sì, ci sarebbe bisogno di una presidente della Repubblica donna”.

“Ce ne sono tante valide, dobbiamo cominciare a riflettere su questo e la politica deve cominciare a capire che deve femminilizzarsi”, conclude Sabbadini.

Fonte Agenzia Dire