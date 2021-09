Cavandoli: “Bella soddisfazione approvazione dei nostri odg”

Laura Cavandoli, deputata della Lega, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.

Alcuni ordini del giorno della Lega sul Green pass sono stati approvati dalla Camera, ad esempio l’estensione della durata di validità del tampone molecolare a 72h

“E’ una bella soddisfazione, anche perché fino ad aprile era così anche in Italia fino a che non è stato introdotto il Green pass –ha affermato Cavandoli-. Anche i salivari molecolari potranno valere 72 ore. In questo modo chi non può o non vuole vaccinarsi potrà fare 2 tamponi a settimana anziché 3”.

Sull’obbligo vaccinale

“Quando c’è un obbligo vaccinale c’è più diffidenza, per noi invece è più utile proporre una campagna vaccinale volontaria basata sulle informazioni scientifiche. Non credo ci saranno problemi a procedere con la campagna vaccinale che sta andando bene. Bisogna andare avanti, non fermarsi, ma secondo noi senza imporre l’obbligo. Abbiamo tutti un po’ la preoccupazione per un’eventuale ondata autunnale, questa è un’incognita, però le vaccinazioni vanno avanti e dobbiamo essere fiduciosi”.

Sul governo

“Noi non lo vogliamo far cadere. Se ci siamo entrati nonostante non condividiamo molte cose con i nostri alleati di governo vuol dire che non vogliamo farlo cadere”.

Fonte Radio Cusano Campus