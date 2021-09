Mascherine in classe, Giannelli: “Creare una SuperApp che registri gli studenti vaccinati”

“Si richiede cautela, è ancora presto per stare in classe senza mascherina. Si spera di arrivare prima a una percentuale di alunni vaccinati che si aggiri intorno all’80%”, dice Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione Nazionale Presidi (Anp) in un’intervista a iNews24.it, durante la quale affronta anche il tema della privacy degli studenti e lancia l’idea di creare un’applicazione che monitori le vaccinazioni di questi ultimi: “Non possiamo chiedere agli alunni chi tra loro è vaccinato e chi no, perché sarebbe una violazione della privacy.

Creare una SuperApp

Ho suggerito quindi, di creare una SuperApp che senza rendere noti i nomi dei ragazzi, registri fuori dalla classe una spia verde se sono tutti vaccinati e una spia rossa se ce ne fosse anche solo uno non vaccinato. In questo modo l’insegnante potrà decidere di far indossare o meno la mascherina. Noi non sapremo mai chi sono gli studenti non vaccinati, perché non possiamo, però il sistema lo rileverà, perché è collegato con la banca dati vaccinale”. La proposta non è ancora arrivata al Ministero, “non abbiamo ancora avuto modo – dice Giannelli – Ma abbiamo già lanciato l’idea. Comunque il ministro ha fatto sapere che la questione delle mascherine in classe verrà affrontata più avanti”. Il presidente nazionale dell’Anp affronta anche alcuni problemi logistici di quest’anno scolastico, come il distanziamento e i trasporti pubblici: “Chiaramente dove sarà possibile bisognerà mantenere il distanziamento.

Non lo sarà dappertutto perché in alcuni casi le aule sono piccole e gli alunni non riusciranno a stare a un metro di distanza”. E aggiunge: “Ci organizzeremo nel rispetto del decreto legge del 6 agosto. Laddove possibile si manterrà il distanziamento, altrimenti se ne farà a meno. Ovviamente si indosserà la mascherina”. Sui trasporti pubblici poi, denuncia Giannelli “non vengono effettuati controlli né sul distanziamento né sull’utilizzo della mascherina. Inoltre i mezzi viaggiano con una capienza ridotta e non è detto che gli studenti riescano ad arrivare a lezione per la prima ora”.

I presidi hanno chiesto un aumento delle corse da destinare agli studenti

“Abbiamo chiesto delle corse dedicate agli alunni da aggiungere a quelle già esistenti, nelle fasce orarie 7-8 e 13-14”. Ma aggiunge, “non abbiamo avuto ancora risposte ufficiali. Diversi assessori ai trasporti ci stanno pensando”. Infine, sul personale scolastico senza green pass Giannelli dice: “In questi giorni abbiamo avuto pochissime segnalazioni, quindi sono ottimista. Ovviamente i casi potranno aumentare man mano che le scuole apriranno, però al momento riconosco che si tratta di un numero veramente esiguo di dipendenti”.

