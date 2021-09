Raggi: “A Roma stiamo portando avanti un lavoro capillare per superare i campi rom presenti in città”

Così la prima cittadina romana sulla sua pagina Facebook:

A Roma stiamo portando avanti un lavoro capillare per superare i campi rom presenti in città. La storia del bimbo rom di 11 anni che ha denunciato la mamma, perché maltrattato e costretto a rubare, ci spinge ancora di più a lavorare in questa direzione.

Conosco bene le condizioni in cui vivono le persone all’interno degli insediamenti, con i bambini costretti a crescere in luoghi degradati e pericolosi. Ed è inaccettabile che nel 2021 esistano ancora dei veri e propri ghetti. Ricordo per esempio quando abbiamo avviato lo sgombero dell’area F del campo di Castel Romano: c’erano rifiuti ovunque, container accatastati, condizioni igienico sanitarie pessime.