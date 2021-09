Lezzi: “Mi scandalizzano tutte le truffe e ancor di più l’assenza di dibattito in merito alla prossima riforma fiscale”

Ieri sera sono stata ospite di Zona Bianca per parlare di Reddito di Cittadinanza.

Molti sono gli opinionisti scandalizzati per i 50 milioni di truffe scoperti dalla Guardia di Finanza ma sono pochi quelli che denunciano i 5 miliardi di procedure irregolari negli appalti pubblici riportati nello stesso rapporto della Guardia di Finanza. Pensate, ben 632 milioni di queste procedure non corrette riguardano appalti nella sanità nel 2020, in piena emergenza pandemica.

Quindi, sì a più controlli per tutti

A me scandalizzano tutte le truffe e mi scandalizza ancor di più l’assenza di dibattito in merito alla prossima riforma fiscale per la quale il governo dei migliori non sta prevedendo, come aveva promesso Draghi, una corposa e significativa riduzione della pressione fiscale per le nostre piccole e medie imprese.



var url196026 = “https://vid1aws.smiling.video//SmilingVideoResponder/AutoSnippet?idUser=1149&evid=196026”;

var snippet196026 = httpGetSync(url196026);

document.write(snippet196026);