Macchina di Santa Rosa, il 30 agosto l’assemblaggio di Gloria a Piazza del Plebiscito

Macchina di Santa Rosa, lunedì 30 agosto l’assemblaggio a piazza del Plebiscito. Lo ha annunciato ufficialmente il sindaco Giovanni Maria Arena a seguito del comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica tenuto ieri mattina in Prefettura, con il prefetto Bruno che ha autorizzato l’esposizione in forma statica della Macchina di Santa Rosa a piazza del Plebiscito. Sarà esposta l’attuale Macchina di Santa Rosa, Gloria, ideata da Raffaele Ascenzi.

Un 3 settembre come tutti noi avremmo voluto vivere

“Sapevamo già da tempo che anche quest’anno non sarebbe stato possibile effettuare il tradizionale Trasporto. Che la pandemia ancora in corso non avrebbe consentito un 3 settembre come tutti noi avremmo voluto vivere. Quest’anno più di sempre. Ma un altro anno senza la Macchina di Santa Rosa sarebbe stato davvero triste per tutti i viterbesi. E allora avremo comunque la nostra Macchina. Non passerà per le vie della nostra città sulle spalle dei Facchini, ma la potremo ammirare, ferma, a piazza del Plebiscito. Resterà esposta per venti giorni circa, proprio per dare modo alle persone di poterla vedere in tutta tranquillità, in una piazza ampia, che consente di evitare assembramenti – ha proseguito il sindaco Arena -. Lunedì ci sarà l’assemblaggio da parte del costruttore Vincenzo Fiorillo e del suo staff. Sarà emozionante per tutti vedere di nuovo la Macchina di Santa Rosa davanti ai nostri occhi. Un segnale di grande speranza”.

E ora qualche dettaglio riguardante la viabilità di lunedì 30 agosto

E ora qualche dettaglio riguardante la viabilità di lunedì 30 agosto, in occasione del passaggio dei mezzi con a bordo le parti componenti la Macchina di Santa Rosa. A tal proposito, il Comando di Polizia Locale ha emesso l’ordinanza (n. 434 del 26/8/2021) con alcuni divieti riguardanti la sosta e il traffico veicolare. Tra questi, si segnala il divieto di sosta con rimozione dalle ore 6 del 30 agosto (fino a cessata necessità) in via Ascenzi.

Durante le operazioni di assemblaggio sarà interdetta la circolazione veicolare nella zona di piazza del Plebiscito (deviazione del traffico su via Annio).

Potrebbero verificarsi inoltre deviazioni o interruzioni del traffico lungo il seguente percorso, limitatamente al passaggio dei mezzi con a bordo le parti componenti di Gloria: strada Tuscanese, via della Palazzina, piazzale Gramsci, via R. Capocci, via F.lli Rosselli, piazza Verdi, via Marconi, piazza dei Caduti, via Ascenzi, piazza del Plebiscito.