Collot, PaP: “Pnrr e ammortizzatori sociali, Landini ci sei o ci fai?”

Ieri, in un’intervista al Fatto Quotidiano, Maurizio Landini tra le varie ha affermato alcune cose che vorrei commentate.

La prima è che il segretario della CGIL rivendica la compartecipazione del sindacato nelle decisioni inerenti il PnRR, facendo in particolare riferimento alle politiche attive del lavoro.

Landini sembra non ricordarsi, però, che nel PNRR i fondi, e anche l’attenzione, per le politiche attive del lavoro siano estremamente ridotti. Non solo, ma sembra anche non vedere che l’unico intervento di politiche del lavoro identificate come tali si riduce alle attività di – futuro e incerto – “reskilling” della forza lavoro espunta dal processo produttivo in base ad una ristrutturazione che è già in atto – questa sì presente e certissima – tramite lo sblocco dei licenziamenti.

Proroga

La seconda cosa è che Landini rivendica, sino alla riforma degli ammortizzatori sociali, il prolungamento del blocco dei licenziamenti per i settori per cui è previsto lo sblocco al 31 ottobre. Il dirigente sindacale sembra non rendersi conto che chiedere la proroga quando già interi settori hanno cominciato dal 1 luglio a licenziare è un tantinello tardivo, se non ridicolo. Ma soprattutto, Landini non dice che la tanto declamata riforma degli ammortizzatori sociali all’orizzonte, secondo la proposta diffusa dal ministero, dietro la formula dell’ “universalismo differenziato” prevede un’impostazione che rischia di spaccare ancora di più il mondo del lavoro, tra lavoratori delle grandi e delle piccole imprese. È sempre la stessa impostazione del Governo Draghi, è la logica della sopravvivenza, sempre e comunque, del più forte alle spese del più debole.

Chi vuole organizzare e difendere i laboratori a queste logiche si oppone. Ed è anche per questo che l’11 ottobre saremo in piazza con i sindacati di base in sciopero.



