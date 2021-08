Roma, maltempo, Torquati-Ribera (PD): “A Corso Francia subito data per inizio lavori collettore Farnesina”

Non un evento raro, ma una grave conseguenza dovuta al mancato completamento dei lavori al collettore alto della Farnesina, impianto che se attivato, in caso di eventi intensi peRmetterebbe di far confluire la metà dell’acqua nei gabbioni realizzati.

Una soluzione già trovata e finanziata, ma con i lavori che in questi anni sono stati costantemente posticipati: di questa estate l’ultimo stop, con le attività rimandate a causa degli Europei di calcio.

Dopo il testo fatto votare in Consiglio nel 2019 – e proprio per fare chiarezza sulla ripartenza dei lavori e sul completamento definitivo del collettore – lo scorso luglio abbiamo chiesto e ottenuto un nuovo Consiglio straordinario.

Proprio in quell’occasione dal Dipartimento SIMU sono arrivate rassicurazioni sulla ripresa delle attività, previste agli inizi di settembre prossimo.