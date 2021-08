Roma e Litorale, controlli per Ferragosto: mille verifiche eseguite ieri sera

Ferragosto di controlli da parte della Polizia Locale, task force sul litorale romano: oltre mille le verifiche eseguite ieri. Dalla sicurezza stradale al rispetto delle disposizioni anti-Covid.

Già dalla giornata di ieri avviato il piano potenziato di controlli da parte della Polizia Locale di Roma Capitale in occasione del fine settimana di Ferragosto: dai posti di blocco ai fini della sicurezza stradale, alla vigilanza nei principali luoghi della movida, nei locali pubblici e presso gli esercizi commerciali per verificare il rispetto delle misure anti-Covid ma anche per contrastare fenomeni irregolari legati all’abusivismo commerciale e alla somministrazione, vendita e consumo di alcolici.

Predisposta una task force sul litorale romano, con controlli a tappeto presso gli stabilimenti balneari e accertamenti sulle strade per contrastare condotte pericolose come la guida in stato di ebbrezza. Oltre mille le verifiche eseguite dagli agenti nella serata di ieri sul territorio capitolino.

Nel corso dell’attività di vigilanza ad Ostia, uno stabilimento balneare è stato sanzionato per mancata osservanza delle disposizioni anti contagio. Sul lungomare, più di un centinaio i veicoli sottoposti a controllo da parte degli agenti e oltre 20 le persone sanzionate. Un uomo, fermato a bordo di un veicolo Renault, è stato denunciato per essersi rifiutato di sottoporsi agli esami per accertare il tasso alcolemico. Trovato privo di documenti e senza assicurazione, il conducente, trentenne di nazionalità peruviana, è stato accompagnato presso gli uffici di fotosegnalamento del Comando Generale per le procedure rito ed il mezzo è stato sequestrato.

Controlli mirati anche nelle principali località interessate dal fenomeno della movida, come Centro Storico, Ponte Milvio, Pigneto. Solo nella zona di Campo de’ Fiori e piazza Navona , i caschi bianchi hanno eseguito oltre 300 verifiche sulla certificazione “green pass”, riscontrando, oltrechè collaborazione da parte dei gestori dei locali e dei clienti, un adeguamento alle regole in vigore.

Sul versante degli accertamenti anti- alcol, due i minimarket sanzionati nel quartiere del Pigneto per vendita di bevande alcoliche oltre l’orario consentito.

Più di un centinaio invece gli articoli sequestrati nell’ambito dell’azione di contrasto all’abusivismo commerciale, perlopiù accessori per telefonia, souvenir e giocattoli, costituiti da materiale scadente e non a norma, venduti irregolarmente e potenzialmente dannosi per gli acquirenti.

L’attività di vigilanza proseguirà anche nelle prossime ore a tutela di tutti coloro che sono rimasti nella Capitale in questo weekend di Ferragosto.