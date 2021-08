Lezzi: “La Regione Lazio aumenta i vitalizi ai consiglieri regionali e la Regione Puglia regala retroattivamente generose liquidazioni”

Così la senatrice Barbara Lezzi sulla sua pagina Facebook:

Regione Lazio aumenta i vitalizi ai consiglieri regionali e Regione Puglia regala retroattivamente generose liquidazioni.

Benissimo. A questo punto il PD, che è al governo, dovrà proporre e ottenere l’aumento delle pensioni per tutti i cittadini e un aumento del TFR a carico dello Stato (come per i consiglieri pugliesi) per tutti i cittadini italiani che lavorano alle dipendenze di qualcuno.