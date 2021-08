Collot: “Basta omicidi sul lavoro!”

Così Marta Collot, portavoce nazionale di Potere al Popolo, sulla sua pagina Facebook:

Oggi in Puglia un operaio di 47 anni è morto in un cantiere, schiacciato da una lastra di calcestruzzo.

Basta parlare di “tragici incidenti”.

Questa è una vera e propria strage silenziosa che avviene quotidianamente sui posti di lavoro. Solo pochi giorni fa è uscita la notizia che Laila, operaia morta a Modena avesse segnalato i difetti della macchina che l’ha uccisa, così come Luana e tante e tanti altri: non sono casi isolati ma il frutto di un sistema che per tutelare i profitti sacrifica la vita di migliaia di lavoratori e lavoratrici.