Green pass, Fornaro: “La posizione contraria della Lega è inaccettabile”

La Lega di Matteo Salvini ha presentato un emendamento soppressivo per cancellare del tutto il green pass e altri 434 emendamenti per limitarne l’utilizzo. Salvini, che a parole dice sempre di essere d’accordo con Draghi, si dimentica che il green pass è stato deciso dal Consiglio dei Ministri e nei fatti ha la stessa posizione della Meloni o dei no vax contro il green pass.

Difficoltà

Una posizione che oggettivamente mette in difficoltà il governo e soprattutto lancia messaggi contraddittori a un’opinione pubblica già confusa dal bombardamento mediatico del fronte no vax. Non si può stare un giorno al governo e quello successivo all’opposizione. Salvini decida da che parte stare.



