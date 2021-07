5 cose da sapere prima di acquistare una barca usata

La stagione in corso è il momento più gettonato dagli amanti del mare per acquistare un’imbarcazione e preparare le proprie vacanze. Fortunatamente, comprare un modello usato può portare a un risparmio notevole ma prima di farlo ci sono alcune cose che bisogna sapere. Altrimenti, il rischio è che in seguito siano necessarie spese indesiderate.

1. Chi vende?

Sembrerà banale ma accertarsi dell’identità e, di conseguenza, dell’affidabilità del rivenditore è una prerogativa assoluta. Soprattutto in un periodo storico come questo, in cui il grosso della comunicazione viene effettuata virtualmente, è facile imbattersi in delle truffe. Meglio quindi fare qualche verifica e magari incontrarsi fisicamente con chi vuole vendere l’imbarcazione.

Inoltre, occhio a eventuali società di leasing, spesso coinvolte in questi procedimenti. Nel caso in cui si volesse risalire al nome del venditore basterebbe chiedere una copia della Licenza di Navigazione della barca. A quel punto, soprattutto se si trattasse di imbarcazioni relativamente nuove, bisognerebbe verificare l’eventuale presenza di clausole capestro. Meglio evitarle.

2. Età della barca

Se è vero che un’imbarcazione non particolarmente anziana può destare sospetti, è lecito volersi accaparrare un modello il più recente possibile. In realtà, le barche prodotte negli anni ’80 e ’90 hanno già dato prova di resistere egregiamente allo scorrere del tempo.

Ovviamente bisogna prima verificarne le condizioni ma, soprattutto se non si dispone di un budget elevato, non è un’opzione da scartare.

3. Accessori e componenti

Arriviamo alla parte più tecnica della questione. Quando si sceglie se acquistare una barca usata è essenziale accertarsi della presenza e del funzionamento di accessori e componenti principali. Ad esempio, è consigliato controllare subito la presenza di tracce di colature di acqua sulle murate. Nei casi peggiori potrebbe essere necessaria un’operazione di sigillatura tra coperta e scafo, dai costi non indifferenti.

Un altro controllo fondamentale da effettuare è quello delle sentine, dove normalmente confluiscono i liquidi. La presenza di quantità elevate di acqua non è mai un buon segno e rischia di vanificare gran parte del budget per le operazioni.

Capitolo a parte per il verricello, di cui bisogna verificare la mobilità. Soprattutto in caso di malfunzionamenti, l’ideale sarebbe sostituirlo con un verricello elettrico, decisamente più comodo e facile da utilizzare.

4. Budget

Uno degli errori più comuni è quello di spendere quasi tutto il budget a disposizione per l’acquisto di una barca usata. Spesso e volentieri, invece, è obbligatorio investire nel refit dell’imbarcazione in modo prolungarne il ciclo vitale e ottimizzarne le prestazioni.

Un’operazione di questo tipo, unita a quella di manutenzione che si protrarrà negli anni, è piuttosto costosa. Ecco perché è una buona idea spendere non più del 70% del budget a disposizione nell’acquisto del prodotto.

5. Patente nautica

Stando alle regolamentazioni del 2021, è obbligatorio ottenere la patente nautica se la barca è dotata di:

– un motore superiore a 30 kw

– un motore dalla cilindrata superiore a 750 cc, se a carburazione o iniezione a due tempi

– un motore dalla cilindrata superiore a 1.000 cc, se a carburazione a 4 tempi fuoribordo o a iniezione diretta

– un motore dalla cilindrata superiore a 1.300 cc, se a carburazione a 4 tempi entrobordo

– un motore dalla cilindrata superiore a 2.000 cc, se a ciclo diesel

Dunque, non è sempre necessario ottenere la patente nautica ma è bene informarsi a dovere perché la procedura può essere piuttosto lunga.