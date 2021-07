Campagna vaccinazione, domani il camper a Fregene

Da domani, 24 luglio, il camper per i vaccini si sposterà a Fregene, dove rimarrà fino al 26 luglio incluso. Sarà possibile chiedere la propria dose di vaccino, senza prenotazione, recandosi dalle 9 alle 18 in via Fertilia (davanti al centro anziani).

Possono chiedere il vaccino tutte le persone residenti nel Comune di Fiumicino o che lavorano nel nostro territorio e che abbiano compiuto i 18 anni di età.

Al camper troverete personale medico della Asl RM3 e le volontarie e i volontari della Misericordia. Il vaccino somministrato è Johnson&Johnson (monodose).

Successivamente il camper si sposterà a Passoscuro.