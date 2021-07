Fregene, Antonelli: “Da domani, ogni giovedì via Castellammare pedonalizzata”

“Inizia domani, e proseguirà per tutti i giovedì di luglio e agosto, la pedonalizzazione di un tratto di via Castellammare, a Fregene”. Lo dichiara l’assessora alle attività produttive Erica Antonelli.

Le parole dell’Antonelli

“E’ un’iniziativa fortemente voluta dai commercianti della zona e promossa dalla Pro Loco – spiega Antonelli – a cui il Comune ha dato tutto il sostegno necessario. Ogni giovedì, quindi, eventi, intrattenimento, artisti di strada, food truck e molto altro animeranno una strada cruciale di Fregene in un momento in cui la località vive la presenza di migliaia di persone in più che trascorrono le loro vacanze nel nostro territorio.

Si comincia domani con il raduno di auto d’epoca – aggiunge l’assessora – e si andrà avanti fino a al 26 agosto con decine di altri eventi. Un plauso alla Pro Loco per il fondamentale contributo dato all’evento e ai commercianti per lo sforzo fatto, in un momento ancora difficile, per offrire a cittadini e villeggianti un modo diverso di godersi Fregene. E un grazie ai volontari che ogni giovedì saranno presenti per garantire uno svolgimento sereno delle serate.

Nonostante i limiti e le difficoltà date dalla pandemia ancora in corso – aggiunge il presidente della Commissione Attività Produttive Fabio Zorzi – la città è piena di energie e di voglia di ripartire. Lo facciamo con la cautela che la situazione ci impone, ma con lo spirito giusto per permettere anche a commercianti e ristoratori di affrontare al meglio questa stagione estiva. Per ora la pendonalizzazione riguarda il tratto tra via Bonaria e via Rapallo e inizierà alle 19.

Nei mesi estivi ai fregenati si aggiungono i tantissimi villeggianti che amano la nostra località – conclude la consigliera Paola Meloni -. Iniziative come questa rendono più attrattiva Fregene e offrono un’esperienza piacevole a coloro che la frequentano. Rispettando le regole e facendo appello al buon senso che serve per evitare ulteriori impennate di contagi, da romani a tutto agosto, sarà possibile trascorrere piacevoli serate in tutta tranquillità”.