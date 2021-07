Collot, PaP: “Creiamo un nuovo modello per le persone e non per le aziende, costruiamo Bologna Città Pubblica”

Una foto di ieri, per la seconda tappa delle assemblee pubbliche organizzate nei diversi quartieri dai nostri tavoli tematici.

“Pubblico o privato, chi decide sulla città” è stato ospitato dal centro sociale Villa Paradiso in quartiere Savena.

Con Corrado Oddi del Coordinamento Regionale Comitati Acqua Pubblica abbiamo ripercorso la lotta del referendum di 10 anni fa sull’acqua pubblica, vinto ma disatteso, e delle possibilità che si aprono ora che a fine anno andrà a scadenza la concessione a Hera per il servizio idrico: un momento favorevole per riaprire la battaglia sull’acqua come bene pubblico e non come una merce su cui fare profitto.

Servizi fondamentali

Gabriele Bollini ha continuato il discorso sugli altri servizi fondamentali, dalla luce al gas allo smaltimento rifiuti… e che devono tornare a essere beni pubblici, a gestione pubblica per l’interesse del pubblico, così come devono essere gli spazi pubblici dismessi, a partire delle ex-caserme, come abbiamo ricordato con forza tre giorni riaprendo la Sani.

È seguito un vivo dibattito, in cui ha colpito tutti l’intervento della compagna Daniela, un vero e proprio dossier storico su tutte le privatizzazioni portate avanti negli ultimi 10 anni dalle due giunte Merola: dai servizi con Hera ai trasporti con Tper, fino alla creazione di fondazioni e istituti per facilitare l’ingresso dei privati in strutture che prima erano completamente comunali, come la Cineteca o l’Urban Center (oggi diventato Fondazione Innovazione Urbana).

Progetto complessivo

Per tenere insieme tutti questi punti serve un progetto complessivo che rompa con il paradigma di privatizzazione della città degli ultimi 10 anni, in cui il candidato Lepore è stato pienamente coinvolto come assessore, e di cui non possiamo dimenticarci oggi solo perché indossa una mascherina rosa.

Creiamo un nuovo modello per le persone e non per le aziende, costruiamo insieme Bologna Città Pubblica!



