Municipio X, Falcone, PD: “Preoccupazione per la chiusura notturna del primo soccorso a Casal Bernocchi”

“Sto registrando un sentito allarme da parte della cittadinanza in seguito all’annunciata chiusura estiva in orario notturno del posto di primo soccorso di Casal Bernocchi, a partire dal 19 luglio. Rimane confermato l’orario diurno, dalle 8.00 alle 20.00, e la Guardia Medica nelle 24 ore.

Ho interpellato in merito la dott.ssa Sgroi, Direttrice Sanitaria della ASL Roma 3: il problema è determinato dalla cronica carenza di personale medico, accentuata dai tanti pensionamenti, e dalla necessità di tenere particolarmente efficienti le strutture sul litorale, che in questo periodo vede moltiplicare di molto le presenze, sia residenziali che per turismo giornaliero.

Ho incontrato oggi stesso il dottor Bartoletti, segretario generale della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale di Roma, che si è dichiarato disponibile a studiare una soluzione. Inviterò la Dott.ssa Branca, Direttrice Generale della ASL Roma 3, a contattarlo per un confronto risolutivo.”

Lo dichiara in una nota Mario Falconi, candidato alla Presidenza del X Municipio per la coalizione di centro-sinistra