Lezzi: “Altri 422 lavoratori licenziati con il mezzo più vile, una mail”

Altri 422 lavoratori licenziati con il mezzo più vile, una mail. Senza neanche il coraggio di guardare in faccia padri e madri di famiglia lasciati al buio dall’oggi al domani. Letta si era dichiarato “pienamente soddisfatto” del compromesso raggiunto con Draghi in merito alla norma sui licenziamenti e ora finge di avere dubbi sulla sua “soddisfazione”.

D’altronde, il suo partito, con Emiliano, in Puglia, è stato precursore della piega che il “campo progressista” ha intrapreso quando, già diversi mesi fa, ha approvato una legge regionale che consente alle grandi imprese, pur soggette a contratto di programma, di non rispettare nei piani industriali il mantenimento dei posti di lavoro. Quindi, via libera ai licenziamenti con buona pace di chi si è riempito la bocca per far votare Emiliano che avrebbe dovuto contrastare la “becera destra”.

P.S. Non mi scrivete di sfiduciare il governo perché io l’ho fatto dal primo giorno. Sono altri che dovrebbero smetterla di essere complici di questo assembramento pericoloso.